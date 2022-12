Taglie lontane dalla realtà | le vostre storie | “Mi sento dire che oltre la 54 non si va” | “Insegno alle superiori e vedo ragazzi che si sentono inadeguati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Cari signori della moda, cosa state combinando con le? Abbiamo fatto questa domandagrandi maison così come ai punti vendita di medio prezzo ecatene di abbigliamento low cost. Perché la questione dellesempre piùdellariguarda l’intero sistema moda e non da oggi. Vero è che grazie ai social (qualcosa di buono accade anche lì) se ne parla sempre di più e usare il nostro megafono, per amplificare, è importante. Così vi abbiamo raccontato di un business che non tiene conto delle conseguenze sugli adolescenti: “Chiaramente dietro a tutto questo c’è un mercato che non tiene conto delle conseguenze che l’alterazione della percezione del proprio corpo può avere sui giovani”, ci ha confermato il professor Massimo Clerici,ttore del ...