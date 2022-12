T2 della Valle Brembana | pubblicato il bando di gara | in autunno il cantiere

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Bergamo. È stato reso pubblico, in data odierna, ildiper la progettazione esecutiva, coordinamentosicurezza in fase di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, fornitura e attrezzaggio dei veicoli tramviari per la realizzazionelinea tramviaria T2Bergamo-Villa d’Almè, per un importo a base didi 176.523.340,56 euro. Il termine per la presentazione delle offerte è il 16 febbraio 2023 e la stipula del contratto con l’assegnazione dei lavori è prevista entro maggio 2023. Procede quindi a passo spedito la realizzazionenuova linea T2 che collegherà i comuni tra Bergamo e Villa D’Almè in direzione, arricchendo con una nuova ...