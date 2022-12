Sull' isola di Natale | Australia e Nuova Zelanda è già arrivato il 2023 FOTO

Gazzetta del Sud

L'di Natale , o anche Kiritimati, un atollo delle Sporadi Equatoriali nel Pacifico centrale, è la prima a dare il benvenuto al nuovo anno, seguita dalla Nuova Zelanda che ha dato il via ai ...E poi mi porta a volere un gioco in stile Myst ambientato': LEGGI " Glass Onion: come è nato il cameo di Angela Lansbury e Stephen Sondheim LEGGI " Glass Onion: 5 dettagli (no spoiler) ... Sull'isola di Natale, Australia e Nuova Zelanda è già arrivato il 2023 ... Noi di InfoData abbiamo creato una nuova mappa interattiva, per riassumere quelle che saranno le prossime ore nel mondo.(LaPresse) Hong Kong ha dato il benvenuto al nuovo anno con un enorme spettacolo di fuochi d'artificio e luci. Gli edifici che si ...