Stefano De Martino | chi è | Belen Rodriguez | Amici | età | altezza | Bar Stella | ballo | Instagram

(Di sabato 31 dicembre 2022)De(Torre del Greco, 3 ottobre 1989) è un ballerino, modello e conduttore televisivo italiano.Demuove i primi passi nel settore della danza all’età di dieci anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent showdi Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Il ...

A Napoli in Piazza del Plebiscito con Peppe Iodice c'è la coppia Belen Rodriguez -De, il rapper Clementino e i cantanti neomelodici Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi ...Appare evidente che Belen e De Martino resteranno in zona per tutte le feste. A Capodanno saranno ospiti in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove si terrà il tradizionale concertone a cavallo tra l'anno ... Oggi è un apprezzato conduttore, ma la sua carriera inizia come ballerino.