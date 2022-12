SpaceX raggiunge l' incredibile obiettivo 60

Astrospace.it

Il 1° febbraio segna il primo liftoff con carico italiano: a bordo di un vettore Falcon 9 dellal'orbita il secondo satellite di CosmoSky - Med second generation. La costellazione ...Il 1° febbraio segna il primo liftoff con carico italiano: a bordo di un vettore Falcon 9 dellal'orbita il secondo satellite di CosmoSky - Med second generation. La costellazione ... SpaceX raggiunge il traguardo di 15 voli con un solo Falcon 9 Eventi, lanci, missioni di successo, risultati scientifici di rilevanza internazionale dell’Agenzia Spaziale Italiana in un 2022 tutto da ricordare A cominciare da Ixpe, primo osservatorio spaziale de ...Torna in orbita Samantha Cristoforetti il 27 aprile con la missione Minerva. L'astronauta italiana dell'Esa trascorre 170 giorni sulla Iss, è la prima donna europea a fare una passeggiata spaziale e a ...