Siviglia | Dolberg verso la Bundesliga

Sportitalia

Commenta per primo Subisce una battuta d'arresto la trattativa per portare Kasperall'Hoffenheim . Il giocatore, di proprietà del Nizza , è attualmente i n prestito aled è vicino alla Bundesliga. Come riporta il Kicker , però, l'accordo tra Nizza e Hoffenheim ...Commenta per primo Kasperè ormai ad un passo dal chiudere la sua esperienza al. Dopo appena 8 presenze - di cui solo 3 da titolare - e nessuna rete, il danese ha già le valigie pronte. L'Hoffenheim , secondo ... Siviglia, dopo Isco lascia anche Kasper Dolberg Si complica la trattativa tra Nizza e Hoffenheim per Kasper Dolberg. Il danese, dopo la fallimentare esperienza col Siviglia, vuole rilanciarsi in Bundesliga,.