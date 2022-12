Sindrome del bambino scosso | allarme social | L' ho fatto anch' io | sono una cattiva mamma'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Due neonati, 4, 5 mesi circa, ricoverati per settimane in ospedale, due inchieste della Procura di Modena ancora in corso ...

Fanpage.it

Due neonati, 4, 5 mesi circa, ricoverati per settimane in ospedale, due inchieste della Procura di Modena ancora in corso ...L'anno è iniziato con la speranza di diventare il primo partito italiano ed è finito con il disastrocaso Qatar. Il Pd deve arginare il rischio di scioglimento e di"francese", l'... Due neonati ricoverati a Modena per la sindrome del bambino scosso: indagati i genitori Il nome tecnico è sindrome shaken baby, tradotto «scuotimento del bambino». È una forma di maltrattamento molto pericolosa e la procura di Modena ha aperto già due fascicoli con ipotesi di reato nel… ...Il nome tecnico è sindrome shaken baby, tradotto «scuotimento del bambino». È una forma di maltrattamento molto pericolosa e la procura di Modena ha aperto già due fascicoli con ipotesi di reato nel… ...