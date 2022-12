Seedorf | «Il Napoli merita di stare lì | il miglior calcio è il suo Vedremo se avrà testa per reggere»

(Di sabato 31 dicembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Clarence. Parla di Pelé, del Mondiale, del campionato di Serie A. Non ritiene che il Mondialeun impatto determinante sul campionato italiano. «Non immagino stravolgimenti. Sarà un impatto inferiore rispetto a quello del campionato sul Mondiale. Le favorite si sono preparate in fretta e al via hanno faticato Germania, Belgio e Argentina».parla del. «dilì, ilè il suo. La sfida è confermare la crescita.davanti è più duro che rimontare,seper». Sul Milan: «Il Milan ha più abitudine a giocare partite importanti ed è solido. Io credo che accorcerà ...

Un uomo sicuro di sé. Un commentatore con giudizi netti. Una persona che guarda l'orizzonte, come in campo, non i lacci delle scarpe. È Clarence e, d'accordo o no con le sue teorie, è bello sia rimasto così. A dieci giorni dal Mondiale, 24 ore dall'addio al suo mito Pelé, parla di Italia, mondo, vita. Seedorf: "Un consiglio a Leao: resti al Milan, è il posto migliore per crescere ancora" L'olandese fa le carte alla Serie A: "Il Napoli merita di stare lì, ma la squadra di Pioli è più abituata a giocare partite importanti. De Ketelaere Dategli tempo, come accade con Kluivert"