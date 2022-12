Scomparsa a Firenze una turista brasiliana di 14 anni

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - Èda ieri mattina una ragazza di 14, di nazionalità portoghese ma residente in Brasile, che stava soggiornando acon la madre e il compagno. E' stata presentata denuncia ai carabinieri di Santa Maria Novella. Secondo quanto appreso, la ragazza è uscita ieri mattina da un alloggio di via Ricasoli, dove alloggia, senza soldi e documenti, ma solo con il suo smartphone. La giovane, di nome Dalia, è alta 1.72, capelli lunghi castani. Era vestita di scuro. È la prima volta che viene in Italia, non avrebbe contatti qui ma gli inquirenti non escludono che possa aver fissato un incontro con una persona conosciuta sui social.

