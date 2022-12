San Modesto | emozioni natalizie nel concerto del coro parrocchiale

(Di sabato 31 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le incantevoli voci deldi San, diretto da Roberta Racioppi, hanno dato vita ad una serata emozionante in occasione della solenne festività della Sacra Famiglia svoltasi ieri nella chiesa di San, nel Rione Libertà. Sono stati eseguiti i celebri brani del periodo dedicato alla celebrazione del Santo Natale come “Adeste Fidelis” ed “Astro del Ciel”. Ogni canto è stato preceduto da una specifica spiegazione che ha dato la possibilità al numeroso pubblico presente di carpire la bellezza dei tradizionali canti natalizi. Il suggestivosi è chiuso con il classico “Tu Scendi dalle Stelle” cantato da tutta la comunità con gli occhi rivolti verso la statua di Gesù Bambino. Al termine della serata l’amministratore ...

