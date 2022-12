“Samsara” | il ritorno dopo due anni di Jesto | figlio di Stefano Rosso

(Di sabato 31 dicembre 2022) ROMA – Il 30 dicembre è stato pubblicato su tutti i digital stores, il nuovo album di(Maqueta Records / Artist First). Il progetto non corrisponde solo alla trentesima pubblicazione avvenuta nel corso della sua carriera ventennale, ma segna anche il suonella scena urbanduedi silenzio.dieredita dal padre la cultura della musica d’autore degli’70 e incarna una figura originale nel panorama musicale, capace di fondere il retaggio cantautorale ad un sound fortemente black, contaminandolo anche di sonorità elettroniche e trap, delineando un suo stile ironico e dissacrante, precursore di molte tendenze dell’Hip-Hop italiano moderno. Tra i suoi più grandi ...

