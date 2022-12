Samp | Merlyn Advisor ritira l’offerta da 30 milioni

TUTTO mercato WEB

Ancora indiscrezioni sulla cessione della Sampdoria conPartners che farebbe un passo indietro sulla sua offerta di trenta milioni per procedere all'aumento di capitale, più altri 20 milioni per dare ossigeno alle casse del club e operare sul ......una prima svolta nella vicenda della cessione dellaci potrebbe essere il 5 gennaio quando dovrebbe svolgersi in prima convocazione l'assemblea degli azionisti, la sensazione è quella che... Novità sulla cessione della Samp: Merlyn Partners ha deciso di ritirarsi dalla trattativa Una mossa sicuramente rischiosa per l’azionista di maggioranza che in caso di non restituzione del debito perderebbe comunque la Sampdoria, senza ottenere un euro, proprio come nella proposta ...Barnaba si ritira, un fondo si fa avanti: ipotesi socio per Ferrero. Vidal continua a cercare di chiudere il finanziamento Il 2022 si chiude con il ritiro di Alessandro Barnaba e Merlyn Partners dalla ...