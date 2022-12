Ronaldo | 'Il progetto dell'Al Nassr è molto stimolante | sono entusiasta'

Sportitalia

...ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore dell'Al Nassr ai canali ufficiali del club. LE PAROLE - "Sono ansioso di provare un nuovo campionato in un altro Paese. Ildell'...... oltre a un futuro da ambasciatore neldell'Arabia Saudita in vista dell'organizzazione dei Mondiali 2030. L'annuncio sui social vedi anche Cristianocerca maggiordomo e cuoco: ... Al-Nassr, Cristiano Ronaldo: "Sono ansioso, progetto stimolante" Leggi su Sky TG24 l'articolo Cristiano Ronaldo firma con l'Al Nassr: contratto record per il fenomeno portoghese ...Il portoghese è senza squadra da novembre quando ha risolto il contratto col Manchester United che scadeva alla fine di questa stagione È tutto fatto, Cristiano Ronaldo lascia l’Europa e il… Leggi ...