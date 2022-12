Ronaldo d' Arabia | contratto da un miliardo fino al 2030

La Gazzetta dello Sport

La squadra araba dell'Al Nassr ha ufficializzato l'acquisto di Cristiano. L'annuncio della firma del contratto tra il cinque volte pallone d'oro e il club dell'Saudita, di cui di parlava da circa un mese favoleggiando su offerte straordinarie, è arrivato in ......di euro dal giugno del 2025 al 2030 con la funzione di ambasciatore del Regno per mettere all'Saudita di ottenere l'assegnazione dei Mondiali di calcio insieme ad Egitto e Grecia .... Ora è ufficiale, Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr: un miliardo di euro fino al 2030! Sport - Impressionanti i numeri del contratto che lega il campione portoghese all Al Nassr per i prossimi due anni e .... La firma sul contratto che lo ha legato all ...Cristiano Ronaldo ha ceduto alle lusinghe dell’Arabia Saudita. Dopo tante voci, adesso è ufficiale: Cr7 indosserà la maglia dell’Al Nassr fino ai 40 anni, guadagnando una cifra che nel complesso potrà ...