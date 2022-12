Roma | manifestazione per Alfredo Cospito | anarchici tentano il corteo verso il Ministero della Giustizia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 dicembre 2022). Questo pomeriggio un gruppo diè sceso in piazza nel centroCapitale per mostrare solidarietà ad, l’anarchico detenuto nel 41 bis che da due mesi è in scioperofame per manifestare il proprio dissensoregime del carcere duro. Tensioni a Trastevere tra polizia e: in 400 a manifestare contro il 41 bis diLain segno di solidarietà ale 16 di oggi circa un centinaio di persone si sono recate in piazza e precisamente in vicoloMoretta per richiedere la scarcerazione del militante. Il gruppo diha poi cercato di formare ...