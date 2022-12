Il Corriere della Città

...descriverebbe Matteo Piantedosi ministro N on le piace quando la disegnano come la faccia... Da prefetto diho attuato diverse operazioni di liberazione di immobili occupati garantendo ...Cosa che stanno facendo tutte le parrocchie di, i monasteri benedettini, le comunità religiose. L'anno scorso - quando in Germania montavala polemica ed era accusato di avere mal gestito ... Roma, la feroce aggressione al commerciante dopo la chiusura del negozio, il video choc: “Non si può rischiare di morire così” Il tecnico portoghese, attualmente al Lille, è andato su tutte le furie durante la sfida contro il Clermont: scontro durissimo contro l'allenatore avversario ...Duramente criticato dai cittadini di Roma Nord il noto comico e conduttore Fiorello, ecco come mai è nata questa polemica Fiorello al centro di forti critiche. Il suo nuovo programma Viva Rai 2, in on ...