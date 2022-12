Roma | botte da orbi al corteo degli anarchici | sassaiole contro la polizia | gli agenti rispondono con le cariche

(Di sabato 31 dicembre 2022) Guerriglia urbana anella sera di San Silvestro. La manifestazione, che da oggi pomeriggio stanno cercando di arrivare alla sede del Ministero della Giustizia per chiedere la scarcerazione di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel 41 bis che da due mesi è in sciopero della fame per manifestare il proprio dissenso verso regime del carcere duro, questa sera è degenerata. La protestalaIntorno alle 22:00 i manifestanti – circa un centinaio di persone – hanno iniziato a lanciare sassi nei pressi di via Giulia. La situazione è degenerata. La, a questo attacco, non è rimasta a guardare, e ha risposto con delle. La cosa ha inasprito ancora di più gli animi, che hanno ...

ilmessaggero.it

Poi Gianluca Del Papa , l'insegnante trovato morto al Sasso d'Italia, il bus andato a fuoco in via, ledopo un funerale a Santa Croce e il blocco di 10 cantieri deciso lo scorso marzo dall'......da un'auto guidata a forte velocità da una ragazza di 23 anni su viale Cristoforo Colombo a, ... ci sono stati maltrattamenti La bimba era malata di Covid Ryan, dopo leper aver disobbedito ... Roma, botte al sacrestano per rubare le offerte: un fedele segue il ladro e lo fa arrestare Sperava di passare inosservato e mettere a segno un colpo che, secondo i suoi sogni, gli avrebbe fruttato qualche spicciolo in più per tirare avanti per qualche giorno. Invece nella chiesa ...Tenta la rapina armato di un’ascia al bar notturno ma non calcola la pronta reazione di un giovane cliente e dell’addetto alla sicurezza che non solo lo immobilizzano ma poi, ...