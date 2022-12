Riva e il ricordo di Pelé | “Lui e Maradona di un altro pianeta”

Corriere dello Sport

Gigi, nella sua area preferita di Cagliari, abbassa l'audio del televisore e tra una sigaretta ... Pelé, ildi Xavi: "Tutti volevano essere lui" Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...... ma nella mia mente era fortissimo ildi un suo disco solista del 2017, "Watermouth", disco ... guardando l'anfiteatro romano, vedevo i polesani prenderne un frammento e camminando inal ... Riva e il ricordo di Pelé: "Lui e Maradona distanti da tutti" Un nuovo incrocio tra i due personaggi che, con le loro imprese, hanno segnato più di tutti la storia del Cagliari ...L'ex giocatore del Cagliari Gigi Riva, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha ricordato così Pelé: "Non ho alcun dubbio: Pelé è stato il più grande di tutti, come Maradona perché io li metto su ...