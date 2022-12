Ristrutturazioni edilizie | Superbonus | mobili | acqua e giardini | le agevolazioni fiscali per la casa che restano in vigore per il 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Niente più bonus facciate e neppure quello per il risparmio idrico. Il 110% scende al 90% con le debite eccezioni, mentre resistono le normali, le detrazioni per iacquistati da chi ristruttura e perfino il bonus verde. Fermi restando i vantaggiper chi acquista la sua prima, intesa comedi residenza. E, ancor di più, per chi ha meno di 36 anni. Ecco, in estrema sintesi, cosa aspetta nela chi deciderà di acquistare e/o ristrutturare. Acquisto prima– Ormai è una pietra miliare: chi compra la sua prima, intesa comedi residenza che non sia di categoria A1 (signorile), A8 (villa) e A9 (castello), ha uno sconto sull’atto di acquisto. ...

Esteso al 31 dicembre il termine per presentare la Cilas e poter fruire del superbonus al 110% sulle. La manovra introduce anche una detrazione dall'imposta lorda ai fini ...... fino al 31 dicembre per depositare la Cilas Il governo ha esteso a fine anno il termine per presentare la Cila, necessaria a beneficiare del superbonus al 110% sulle. ... Ristrutturazioni edilizie, Superbonus, mobili, acqua e giardini: le agevolazioni fiscali per la casa che… Liguria. “Via libera a 480 mila euro regionali per la ristrutturazione edilizia di otto beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Liguria “. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla ...A Genova due progetti: uno al Lagaccio e uno nel Centro Storico, dove sorgeranno due alloggi per famiglie sfrattate con presenza di minori, anziani, invalidi, anche in co-housing ...