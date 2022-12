Risolvono delitti e combattono le ingiustizie Nei prossimi mesi numerose investigatrici della letteratura contemporanea si “trasformano” in carne e ossa in serial tv Intanto iO Donna propone una collana di gialli da rileggere

Leggi su iodonna

(Di sabato 31 dicembre 2022) In principio era Sherlock Holmes. Poi sono arrivati Nero Wolfe, Ellery Queen, e vogliamo parlare del commissario Maigret? Tutti uomini, sia gli investigatori che gli scrittori: Arthur Conan Doyle, Rex Stout, i cugini Frederick Dannay e Manfred Bennington Lee e naturalmente George Simenon. C’è voluta Agatha Christie per spezzare il monopolio maschile con Hercule Poirot e la ficcanaso Miss Marple (ma si trattava di un’eccezione e in ogni indagine veniva regolarmente presa in giro, una dilettante). È stato necessario mezzo secolo abbondante (e 264 episodiSignora in Giallo) per arrivare alla parità investigativa, ma le donne ce l’hanno fatta, nei libri prima che nella vita vera. Lehanno conquistato un pubblico e in casi più recenti, un corpo. ...