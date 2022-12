Rinnovo Felipe Anderson | firma vicina per il brasiliano | i dettagli

Sportitalia

Completa il podioAnderson , con poco meno di 500 voti'. Un tentativo in più per trattenerlo Di certo questa è la speranza dei tifosi così come di Sarri, ma i discorsi per ilsono ......ildi Pedro . Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport . Il calciatore sembra rigenerato in questa sosta. Alcuni acciacchi alle caviglie, oltre al rendimento super di Zaccagni e... Lazio, pronto il rinnovo di Felipe Anderson: accordo di massima fino ... Secondo quanto scrive Il Messaggero in edicola questa mattina in casa Lazio è tempo di rinnovi partendo da Felipe Anderson Il brasiliano non si muove dalla Lazio, c’è un accordo di massima per il rinn ...Tutto fatto per il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio. Lo riferisce Il Messaggero, che parla di un accordo di massima tra il brasiliano e il club ...