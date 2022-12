Riccardo Fogli | chi è la giovane moglie Karin Trentini | “Ero una sua fan”

(Di sabato 31 dicembre 2022)è ladi: dal primo incontro al grande amore fino al matrimonio nonostante la grande differenza di età. L’ex voce dei Pooh è felicemente innamorato da 18 anni della bellissimacon cui si è sposato nel 2010 dopo sette anni di fidanzamento. Un amore suggellato anche dalla nascita della figlie Michelle di 8 anni. La donna è profondamente innamorata del cantante di “Storie tutti i giorni” e non perde occasione per sottolinearlo., chi è lae attualeOspite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, ha raccontato: “pensavo di essere gelosa, visto il suo vissuto e la mia giovinezza, ...

Sky Tg24

... Anna Tatangelo , Annalisa , Baby K , Big Boy, Blind , Erwin , Fausto Leali , Follya , Gemelli DiVersi , GionnyScandal , Ivana Spagna , Luigi Strangis , Mamacita , Patty Pravo ,, Riki ...... Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo,, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt,... Grande Fratello VIP, squalifica per Riccardo Fogli dopo aver detto una bestemmia Capodanno in musica 2023, il cast: cantanti e ospiti dello show di Canale 5 del 31 dicembre 2022 con Federica Panicucci da Genova ...A che ora inizia Capodanno in musica 2023: l'orario su Canale 5. Durata, quando finisce, quanto dura. Federica Panicucci, 31 dicembre ...