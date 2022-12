ilGiornale.it

... una boutique per risolvere lo stallo avrebbe fatto offerte speciali: sconti,, convenienze. ... venite per la beatitudine domestica,per lo sponsor. L'altra sera Joe Biden è andato ospite ...Inoltre, sarà possibile aggiungere carte di transito all'Apple Wallet, vedere ibassi e ...sintonizzati sui nostri canali ed appena avremo nuove informazioni in merito posteremo un nuovo ... "Restate saldi nella fede": il testamento spirituale di Ratzinger Nelle immediate ore successive alla scomparsa di Benedetto XVI, il Vaticano ha reso noto il testamento spirituale del Papa emerito ...Redatto nel 2006, quando Benedetto XVI era pontefice da poco più di un anno è stato diffuso nel giorno della sua morte ...