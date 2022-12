Regionali Lazio | chi è Francesco Rocca | il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 31 dicembre 2022)è in corsa per lenel: è ildi centrodestrae il suo nome è stato preferito da Giorgia Meloni a quello di esponenti di primo piano dicome Fabio Rampelli. Nonostante la sua vicinanza al sistema ideologico di centro-destra, si è comunquecome civico e non politico. La sua candidatura è sostenuta da tutto il centro-destra, ad ogni modo. Dunque, non solo, ma anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati e Udc. Classe 1965 ha due figli, Matteo e Giorgio, e a 57 anni è già diventato nonno....