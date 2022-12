Real Madrid | Vinicius | “Ancora episodi razzisti contro di me e la Liga non fa nulla”

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Icontinuano ad andare negli stadi e a vedere da vicino il miglior club del mondo e lacontinua a non fare… Continuerò a testa alta e festeggerò le mie vittorie e quelle del. Alla fine, è colpa mia”. Così, in un post sul suo profilo instagram, l’attaccante brasiliano deljr. ha denunciato il nuovoo di razzismo di cui è stato oggetto ieri sera a Valladolid, nel corso della partita poi vinta per 2-0 dai Blancos, quando è stato preso di mira da numerosi ‘buuu’da parte dei tifosi di casa, che, mentre stava rientrando negli spogliatoi dopo la sostituzione nel finale del match. Gli sono stati anche lanciatidegli oggetti dagli ...

Calciomercato.com

Dopo le prime 15 giornate della Liga 2022 - 23 Barcellona esono appaiati al comando con 38 punti. Le due lunghezze di vantaggio che i catalani avevano alla vigila sono evaporate nel pomeriggio di San Silvestro, quando i Blaugrana, pareggiando 1 - ...In virtù del punto guadagnato il Barcellona si ritrova in testa alla Liga in coabitazione con ila quota 38 punti. Il quadro della 15/a giornata ( RISULTATI E CLASSIFICA ) Girona - ... Juve in missione per Real Valladolid-Real Madrid: ecco il grande obiettivo di Cherubini Il brasiliano del Real Madrid ancora preso di mira da numerosi 'buuu' razzisti da parte dei tifosi del Valladolid ...Anche se Zaniolo arrivasse a un anno dalla fine del contratto la Roma non lo svenderebbe Il contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma scadrà il 30 giugno del 2024, al momento però la Roma preferirebbe a ...