Ratzinger | un papato rimpianto da tanti ma non capito da tutti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Joseph Aloisiusda Marktl am Inn, Baviera, che regnò per otto anni (dal 2005 al 2013) col nome di Benedetto XVI, è morto. È giusto dare la solennità che spetta a questo momento: perché la morte di un uomo, qualsiasi uomo, è una cosa seria; e perché la morte del Papa emerito è certamente un evento particolare per la storia della Chiesa. UNA FIGURA IN CHIAROSCURO Il Papa emerito, dunque, è morto. Termina l’esistenza di una figura in chiaroscuro: amato dai conservatori (ma lui era stato, da giovane, uno dei progressisti della rivista Concilium, quartier generale dei progressisti usciti dal Concilio Vaticano II), odiato dal mondo della teologia della Liberazione a cui aveva dovuto dare la caccia negli anni ‘80 sotto ildi Karol Wojtyla, disprezzato dal mondo laico che oggi osanna Francesco e che, insieme alla “sporcizia” emersa nel 2010 ...

... poco meno di dieci anni fa, sconvolgendo con la sua rinuncia la storia del. Ma non era ... bensì di accogliere e mettere in conto di tutta la straordinaria vicenda di Joseph, anche l'...Anzi, pur ammettendo lui stesso che le dimissioni difurono 'poco chiare' (inconcepibile ... Inoltre, Francesco ha detto che non diventerebbe papa emerito, perché, appunto, ilemerito ... Vaticano, Francesco Grana: "Sicuramente Papa Ratzinger è alla fine, lo diceva ieri Francesco nel suo invito alla ... Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è morto questa mattina all’età di 85 anni. “È deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulte ...Papa Ratzinger da mesi non parla più, la sua voce è sparita e non riesce ad articolare le parole. Si parla anche di possibili dimissioni di Bergoglio.