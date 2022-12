Ratzinger | Tajani | ' nel cuore sue parole a difesa radici cristiane dell' Europa' **

Il Sannio Quotidiano

Tra le testimonianze di vicinanza ariportate dai giornali quella del rabbino capo di ... Il ministero degli Esteriha convocato alla Farnesina l'ambasciatore iraniano in Italia. Nel ...Ecco le principali notizie di oggi, 29 Dicembre 2022.sta morendo. I giornali lo descrivono febbricitante, semi - cieco, minato dalle difficoltà ... Il ministroha convocato l'... **Ratzinger: Tajani, ‘nel cuore sue parole a difesa radici cristiane ... La diocesi di Roma si è stretta in preghiera per il suo ex vescovo. La Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale della città eterna, si è riempita di fedeli, con file all'ingresso fin dal primo ...«Sospendere le condanne a morte, fermare le esecuzioni e la repressione violenta delle manifestazioni aprire un dialogo con i manifestanti». il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato ieri l ...