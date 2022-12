Ratzinger | nel ’91 Wojtyla andò a trovarlo alla clinica Pio XI dove era ricoverato

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Benedetto XVI è statoper 45 giorniPio XI nel ’91 per un ematoma intracerebrale e ha ricevuto anche la visita di Papa. A raccontarlo in esclusiva all’Adnkronos è l’ex primario di neurochirurgia del Cto, il professor Fabio Iacovino, che insieme al professor Francesco Chiappetta, all’epoca primario di neurochirurgia della, salvarono l’allora cardinale Josephdopo una disputa con i medici tedeschi che volevano operarlo a tutti i costi. Il futuro papa Benedetto XVI, spiega Iacovino, “aveva un ematoma intracerebrale occipitale sinistro di circa 3 centimetri e io con il professor Chiappetta eravamo del parere di aspettare che il sangue si riassorbisse, perché nel cervello il sangue si riassorbe. I neurochirurghi tedeschi invece volevano operarlo. Al ...

Il rituale sarà celebratosegno della semplicità, secondo il desiderio di. Il corpo sarà poi sepolto in quella che fu la tomba di Giovanni Paolo II , nelle grotte vaticane, ormai vuota ...... giorno in cui è morto Considerato uno dei più illustri intellettuali e teologi dell'ultimo secolo, Josephè stato Papa per quasi otto anni con il nome di Benedetto XVI.2013 ha deciso ... Ratzinger nel suo testamento, 'rimanete saldi nella fede' - Ultima Ora La dipartita di Papa Benedetto XVI ha inflitto una profonda ferita nel cuore di milioni di fedeli che in lui vedevano ancora una guida, nonostante le sue dimissioni da capo della Chiesa. Ed è un ...Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, è morto all'età di 95 al Vaticano a causa di complicazioni di salute dovute alla sua età avanzata.