Ratzinger | funerali il 5 gennaio celebrati da papa Francesco | cosa prevede il protocollo

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo la morte di Joseph, si guarda alle procedure formali previste dal Vaticano per idel Pontefice emerito. Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, assicura che la cerimonia sarà «solenne ma sobria», assecondando «il desiderio delemerito» che aveva esplicitamente richiesto che «tutto fosse all’insegna della semplicità, per quanto riguarda i, i riti, i gesti di questo tempo di dolore». Isi svolgeranno giovedì 5, alle 9.30, in piazza San Pietro. A presiederli saràe non, come da prassi, il decano dei cardinali. L’iter previsto Per quanto riguarda la sepoltura di unemerito, ricostruisce Fanpage, non esiste un iter regolamentato specifico: ...