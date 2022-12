Raf | chi è la moglie Gabriella Labate | “Non fu un colpo di fulmine | all’inizio non mi piaceva”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022)è ladi Raf, il cantautore di tantissimi successi, da ‘Self Control’ a “Infinito’, è tornato con il nuovo singolo “Cherie” dopo sette lunghi anni di silenzio. Un brano che lo stesso Raf ha raccontato così: “ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani”. L’incontro trae Raf ha cambiato le vite di entrambi, anche se la showgirlnon è rimasta particolarmente colpita dal ...