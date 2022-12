Quando Papa Bendetto XVI si dimise | l’addio di Ratzinger in latino che gelò il mondo – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 31 dicembre 2022) Oltre che per essere stato ilpiù longevo della storia, Benedetto XVI, morto oggi, 31 dicembre 2022, rimarrà nella memoria collettiva per la sua decisione di abdicare dopo secoli che non avveniva nella Chiesa cattolica, dopo il caso di Gregorio XII nel 1415. Lo fece l’11 febbraio del 2013 parlando in un Concistoro di routine nel quale doveva essere fissata la data della proclamazione a santi dei martiri di Otranto. Nessuno dei giornalisti presenti sapeva che, quel giorno, la storia della chiesa sarebbe cambiata.si rivolgeva ai cardinali ina un certo punto rivelò loro che non erano stati convocati solo per delle canonizzazioni. «Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad ...