Quale sarà il costo della benzina e del diesel da domani 1 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Non tutti lo sanno ma è meglio precisarlo per i distratti: daile delaumenterà e non poco. Il motivo è presto detto: con oggi 31 dicembre scade lo sconto delle accise stabilite dal Governo a fine novembre, come ulteriore proroga di una misura già in atto. Purtroppo c’è da dire addio, senza più alcuna possibilità di proroga, al taglio di 18 centesimi per ogni litro di rifornimento di carburante. Contestualmente al taglio dello sconto accise delle prossime ore, almeno possiamo dire che ile delsono in calo da tempo oramai e hanno raggiunto dei minimi storici mai sperati. Per essere chiari, il prezzo medio...