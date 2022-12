Qual è la casa che tutti vogliono? Eccola | la risposta vi stupirà

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022)dolce... Ma dove vorrebbero vivere gli italiani? In cima ai desideri dei nostri connazionali ci sono Roma e Milano. Proprio così: la capitale e il cuore economico del paese sono le città preferite dove vivere, seguite da Torino, Genova e Napoli a chiudere questa particolare Top 5 stilata da Immobiliare.it in base alle ricerche degli utenti sul sito e sull'app. Ma quando si parla di grandi città con milioni di abitanti, proprio come Roma e Milano, noni quartieri hanno lo stesso appeal verso chi cerca. A Roma, le zone in assoluto più cliccate dai potenziali acquirenti sono quelle di "Talenti, Monte Sacro, Nuovo Salario" nella prima periferia a Nord di Roma. Alle loro spalle c'è quella di "Città Studi" a Milano, dove ha sede del Politecnico per intenderci. Torino occupa la terza e la quarta posizione ...