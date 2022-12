QNovità 2023 - Le dieci auto più importanti del prossimo anno - SCHEDE

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 dicembre 2022) Torna, come ognia gennaio, l'allegatodi Quattroruote. E come sempre, con qualche giorno d'anticipo, ne presentiamo un piccolo, ma significativo antipasto: in questo caso, abbiamo sceltomodelli particolarmente rilevanti, nell'ondata di debutti del, che più di altri rappresentano i grandi temi che svilupperà l'industriamobilistica nell'immediato futuro. Dall'Alfa alla Volvo. Come vedrete, la rassegna è ampia e variegata: si va dalla rinascita di un'autentica leggenda del segmento delle sportive, l'Alfa Romeo 33 Stradale (o per meglio dire: la sua erede spirituale, dato che sulla denominazione non esistono ancora certezze) fino alla EX30, il primo modello della Volvo sviluppato sul pianale Sea, un'architettura elettrica super versatile che ha già dato vita alla Smart #1, ...