ilmessaggero.it

, il(in video) alla nazione per la fine dell'anno: 'La Russia non sarà mai divisa' Chiamate a rischio in Russia, cosa succede I russi possono aspettarsi download e upload più lenti, un ...Non diverso il tono del presidente, Vladimir, che come scrivono le agenzie di stampa russe ha affermato, nel suodi fine anno, che Mosca " è nel giusto dal punto di vista morale e ... Putin, il discorso (in video) alla nazione per la fine dell'anno: «La Russia non sarà mai divisa» Gli italiani frastornati dal ritorno del covid, preoccupati per l'inflazione galoppante e spaventati dalla guerra alle porte d'Europa la sera di Capodanno saranno rassicurati dal ...''L'Occidente sta sfruttando la guerra in Ucraina per distruggere la Russia''. Lo ha detto il leader del Cremlino Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno trasmesso… Leggi ...