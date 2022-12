Probabili formazioni Spezia-Atalanta | sedicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ledi, match valido per ladella. La formazione di Luca Gotti e quella di Gasperini sono pronte a tornare in campo dopo la sosta invernale. Le Aquile sono reduci da tre vittorie e una sconfitta nelle quattro amichevoli disputate, mentre la Dea ne ha vinte due su tre. Appuntamento mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30. Di seguito le. LE(3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Bastoni; Gyasi, Nzola. Ballottaggi: Gyasi 65% – Verde 35%, Holm 60% – Amian 40%, Kovalenko 60% – Reca 40%. Squalificati ...

Milan News

LeSport [ 31/12/2022 ] Lecce - Lazio, sold out, la società mette in vendita altri 1500 tagliandi Sport [ 31/12/2022 ] Lecce, Gonzalez è intoccabile Sport [ 31/12/2022 ] NBB ...Ledi Brighton - Arsenal BRIGHTON (4 - 2 - 3 - 1): Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gilmour, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard. ARSENAL (4 - 2 - 3 - 1): Ramsdale;... Gazzetta - PSV-Milan, le probabili formazioni: CDK trequartista e Adli a sinistra Barcellona-Espanyol è una partita della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Lo Spotify Camp Nou ospita infatti il derby cittadino con l' Espanyol , al quale ...Brighton-Arsenal è una partita valida per la diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: pronostici.