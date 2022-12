Premier | lo United scavalca Conte Frena il City | non basta Haaland

La Gazzetta dello Sport

Il sabato della 18ª disi era aperto con la vittoria delloa Wolverhampton. Manchester City - Everton 1 - 1 Segna Haaland, ma il City si ferma e non riesce a battere l'Everton. Il ...Cala il sipario sul 2022 dellaLeague , che si chiude con alcune gare della 18ª giornata. Il campionato inglese regala le ultime sorprese , con loche vince e supera in classifica il Tottenham di Conte e il City ... City e Newcastle frenano, occasione Arsenal. Rashford, umiliazione e riscatto (ANSA) - ROMA, 31 DIC - Finisce bene il 2022 del Manchester United. A Wolverhampton basta un gol al 76' di Rashford, entrato all'intervallo e autore della scossa decisiva per i Red ...La squadra di Ten Hag batte 1-0 il Wolverhampton e si prende il quarto posto sorpassando il Tottenham. Quella di Guardiola non va oltre l'1-1 contro l'Everton, con il solito gol dell'attaccante norveg ...