Corriere dello Sport

... dove è appena approdato il figlio ), i 4 Mondiali per Club e poi ancora 2 Supercoppe Europee, gli scudetti in tre stagioni dellae due in Liga ed in Serie A, il titolo continentale ...LIVERPOOL - Negli anticipi della 16ª giornata ditrionfano il Liverpool e il Brentford per due successi rispettivamente fondamentali nelle rispettive "classifiche". I Reds di Klopp battono in rimonta 2 - 1 il Leicester , ... Premier League, Faes "doppietta" al contrario. E il Liverpool batte il Leicester I Reds continuano a risalire la classifica: nell'anticipo della 16ª giornata il 2-1 sulle Foxes vale il sesto posto in classifica: decisivi due clamorosi autogol del difensore belga. Il Brentford beff ...Il 31 dicembre 2022 la gare di Premier League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky, quelle di Liga su DAZN Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 31 dicembre ci sono ...