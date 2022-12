Poliziotto superpiù | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 31 dicembre 2022): trama, cast e streaming delsu Rete 4 con Terence Hill Questa sera, sabato 31 dicembre 2022 (Capodanno), alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1980 diretto da Sergio Corbucci. Una coproduzione Italia-Stati Uniti, commedia fantascientifica e poliziesca interpretata da Terence Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei superpoteri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio suldi Capodanno in onda su Rete 4: la trama e il cast. Trama A seguito di un’esplosione atomica in cui viene coinvolto accidentalmente, Dave Speed, agente di polizia di Miami, acquista dei superpoteri che egli utilizza per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ...

Italia News

Film Stasera in TV di Oggi Sabato 31 Dicembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gli Aristogatti,, Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, La famiglia Addams, La Quinta Onda, Natale in Casa Cupiello, Hotel Transylvania 3, Robin Hood - La leggenda, Sacro e profano, Rivelazioni - ...Terence Hill e' ilDave Speed, un agente di Miami dotato di superpoteri dopo un incidente, alle prese con una banda di falsari. Su Sky Cinema dalle 21.15 Beata te. Marta, regista di ... Stasera in TV oggi Sabato 31 dicembre 2022 San Silvestro. Programmi TV e film in prima serata