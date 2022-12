Poliziotto Superpiù film stasera in tv 31 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022)è ilin tv sabato 312022 in onda in prima serata su Rete 4. Ildel 1980 è diretto da Sergio Corbucci ed interpretato da Terence Hill e Ernest Borgnine. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Avventura ANNO: 1980 REGIA: Sergio Corbucci: Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru, Marc Lawrence, Julie Gordon, Sal ...