Piero Pelù | chi è la moglie Gianna Fratta | “Non si è contaminato con il successo | ha la bontà e l’innocenza di un bambino”

(Di sabato 31 dicembre 2022)è legato allae direttrice d’orchestradal 2019, quando i due hanno pronunciato il fatidico si con una cerimonia tenutasi a Palazzo Vecchio a Firenze. Stasera il rocker toscano sarà tra i protagonisti de “L’Anno Che Verrà”, il capodanno di Raiuno in onda a partire dalle 21:20. Dopo la chiusura delle relazioni con Rosella, che l’ha preso padre di Linda e Greta, e la successiva con Antonella Bundu (con la quale ha avuto la terza figlia Zoe), nel 2016 ha conosciuto la direttrice d’orchestra. Comasca di nascita, la donna vive a Foggia dove ha conseguito la maturità scientifica e poi si è diplomata al conservatorio in pianoforte e direzione d’orchestra. Ha lavorato con artisti del calibro di Carla Fracci, Mirella Freni, ...

Notizie Musica

è conosciuto per essere il leader della band Litfiba, gruppo che ha fatto la storia del rock italiano. Ha iniziato ...... Dargen D'Amico, Nek, Umberto Tozzi, Raf, Franceso Renga, I Ricchi e Poveri, i Modà, Iva Zanicchi, Noemi, LDA, Donatella Rettore,e Mr. Rain. CANALE 5 Capodanno in musica" in diretta su ... Cosa c'entra Piero Pelù con il FantaSanremo