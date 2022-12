QUOTIDIANO NAZIONALE

La musica e la letteratura hanno riempito la vita di Joseph Ratzinger che amava gli animali e le tradizioni della sua ...L'autrice è l'artista poliedrica, Angelica Artemisia Pedatella si è diplomata in, ... Vanta numerose pubblicazioni tra, sceneggiature e drammaturgie, tra cui il recente lavoro per la ... Pianoforte, romanzi, gatti e la birra di Baviera: il volto privato di papa Benedetto XVI La musica e la letteratura hanno riempito la vita di Joseph Ratzinger che amava gli animali e le tradizioni della sua terra ...L’attentato subito in estate non ferma lo scrittore indiano. In uscita “Lezioni” di McEwan e “Il passeggero” di McCarthy ...