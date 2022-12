Perché amiamo tanto i gioielli

Leggi su amica

(Di sabato 31 dicembre 2022) Siamo il firmamento da indossare. Le stelle che sfiorano la pelle. Il talismano più antico e più diffuso. Abbiamo accompagnato la storia dell’umanità, cambiando continuamente, nei secoli e nei decenni. Apparteniamo a ogni latitudine, a ogni popolo, a ogni cultura: non c’è persona al mondo che non ci abbia accanto. Non siamo nati per proteggere, per vestire o per riparare. No. La forma è la nostra sostanza, la bellezza è la nostra utilità. Dalla sfilata autunno/inverno 2022 di Simone Rocha. L’estetica è il nostro unico dovere, lo sguardo altrui il nostro scopo. Siamo la sublimazione di ciò che è superfluo, come la poesia, gli acquerelli, la Nona di Beethoven. La perfezione delle forme, luce pura tagliata dalla sapienza delle mani. Siamo la gloria dei faraoni, i virtuosismi barocchi, le astrazioni dell’Art Déco. Cambiamo al cambiare delle mode, ci evolviamo in nuove forme, materiali, ...