Pelé | i sintomi della malattia che l’ha ucciso | fate attenzione

Leggi su tvzap

(Di sabato 31 dicembre 2022) Pelè. Il mondo del pallone piange la scomparsa di Pelè, uno dei calciatori più forti mai esistiti. Il Brasile ha indetto due giorni di lutto nazionale. Per il paese verdeoro è stato una vera e propria star. L’ex calciatore ha combattuto a lungo con una grave, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Rip Graziano Pellè”. Lo scherzo (o l’errore) di pessimo gusto diventa virale Pelè, perchè è morto La morte diha letteralmente sconvolto il mondo intero. O Rei era un’istituzione in Brasile, ma la sua fama era diffusa in tutto il pianeta. È stato uno dei calciatori più forti di sempre, per molti il più forte in assoluto. Ha portato il Santos e la nazionale brasiliana alla gloria. Dopo la fine dell’attività agonistica ha recitato anche in alcuni film. ...