Paragone umilia la sinistra | usano il Covid solo come strumento di propaganda

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 dicembre 2022) No Vax e moschetto. Il Virus piomba sul governo No Vax. Il governo No Vax spiazzato dal virus. I medici contro la cantante Madame: non canti al concerto di Capodanno. Letta contro il governo: togliete quelle norme no vax. Sono bastate poco più di 48 ore per capire chiaramente che ilfunziona per alimentare. Non vedevano l'ora che -accade regolarmente alle porte dell'inverno, a maggior ragione di un inverno così anomalo - l'influenza aggredisse le persone al fine di dar fiato a trombe e tromboni. Repubblica e Stampa si mettono in prima linea e sparano contro un governo che ha il peccato originale di essere eletto dal popolo e non dai salotti. E allora cosa c'è di meglio che tornare sul grande classico della paura dele dei No Vax? Meglio andare lisci ricordando quanto fosse tutto più ...