Papa Ratzinger | il testamento spirituale | ' Chiedo perdono a chi ho fatto torto' Ecco il testo integrale

Agenzia ANSA

...cordoglio dell'Italia per la morte delemerito Benedetto XVI". Nel pomeriggio Mattarella aveva inviato al Pontefice un personale messaggio di condoglianze in cui aveva definito Joseph"...Joseph, ilEmerito Benedetto XVI , scomparso oggi a 95 anni, ha lasciato un testamento spirituale: lo rende noto il Vaticano . Ecco il testo integrale reso noto dallo Stato della Chiesa, che ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - DIRETTA - Speciali Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Città del Vaticano – Rimanete saldi nella fede. E' cuore pulsante del testamento spirituale di Joseph Ratzinger teso a chiedere unità alla Chiesa. Un messaggio ...