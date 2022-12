Papa Ratzinger è morto stanotte | dolore in Vaticano e nel mondo

La Verità

Benedetto XVI è morto stamattina, 31 dicembre 2022. 'Con dolore informo che ilEmerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in ...AloisiusBenedetto XVI - Trailer by Film&Clips DOC Gli aspetti trascurati della movimentata vita di, le cui insospettabili dimissioni nel 2013 hanno cambiato il corso della storia della Chiesa cattolica. Film&Clips Documentario è il canale di cinema GRATUITO e LEGALE di YouTube ... Messa al capezzale di Ratzinger. Il Papa emerito rifiuta il ricovero E' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del medico ...Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, è morto questa mattina all’età di 85 anni. “È deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulte ...