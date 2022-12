Papa Ratzinger è morto | funerali il 5 gennaio | la salma sarà esposta Segui la diretta

Agenzia ANSA

... 'Come possiamo vivere meglio l'Anno della Fede (insignito da, ndr) nel nostro quotidiano'. Una domanda attuale al quale ilrispose mettendo Gesù al centro: 'Dialoga con Gesù nella ...Il suo primario interesse è stato solo "servire fedelmente"nella veste di segretario particolare. Non un semplice incarico, ma una "missione personale" alla quale ha dedicato tutto sé ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali E' morto all'età di 95 anni il papa emerito Benedetto XVI, "è deceduto oggi alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matt ...TREVISO - Morto il papa emerito Ratzinger, il ricordo del vescovo Michele Tomasi e della Diocesi di Treviso. «La Diocesi di Treviso lo ricorda per le sue vacanze nella casa ...