Papa Ratzinger è morto alle ore 9 | 34 Salma sarà esposta | i funerali il 5 gennaio

RaiNews

Da sei secoli non accadeva che la morte di unnon coincidesse con la fine del suo pontificato. Quasi dieci anni dopo la sua rinuncia al ministero di vescovo di Roma, Josephè morto all'età di 95 anni nella sua dimora in Vaticano ...L'allarme diFrancesco pochi giorni fa: "Pregate per Benedetto XVI, è molto ammalato" spiegando chesi è spento alle 9,34. Le condizioni di salute disi erano aggravate nei ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Benedetto XVI: le campane di Roma suonano a lutto - Benedetto XVI: le campane di Roma suonano a lutto Si è spento questa mattina, 31 dicembre, il Papa emerito Benedetto XVI. Joseph Ratzinger era salito al soglio pontificio nel 2005.A dare l’annuncio il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, ...