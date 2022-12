Papa Francesco ricorda Benedetto XVI | “Grati per averlo avuto tra noi”

(Di sabato 31 dicembre 2022)Joseph Ratzinger, ilemeritoXVI, suo predecessore dopo la decisione di dare le dimissioni da vescovo di Roma: “Parlando della gentilezza, in questo momento – ha detto Bergoglio nel Te Deum – il pensiero va spontaneamente al carissimoemeritoXVI, che questa mattina ci ha lasciato”. Ratzinger si è spento intorno alle 9.30 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, era malato da tempo, aveva 95 anni. “Con commozione – prosegue– ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tantatudine:tudine a Dio perdonato alla Chiesa e al mondo;tudine a lui, per tutto il bene che ha ...

Un uomo semplice, umile, mite, profondo, con animo raffinato e sapiente, che ha sempre sostenutocon la preghiera e la propria nuova vita 'monastica' offerta per tutti noi. L'8 ...Benedetto XVI aveva 95 anni. È venuto a mancare nel monastero Mater Ecclesiae, dove risiedeva dalla sua rinuncia al ministero petrino. I funerali il 5 gennaio, la salma sarà esposta in San Pietro da ... Morto papa Ratzinger: salma esposta in Vaticano da lunedì. Papa Francesco presiede i funerali il 5 gennaio. Me RATZINGER SI È SPENTO NEEL MONASTERO MATER ECCLESIAE IN VATICANO Sempre Bruni ha informato che “dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in ...La morte di Benedetto XVI lascia aperti una serie di interrogativi sulla cerimonia funebre e sul futuro della Chiesa ...